Selección colombiana Sub-17 destaca unión y "mentalidad campeona" tras título en Paraguay

El seleccionador Freddy Hurtado explicó en una rueda de prensa en Bogotá que el equipo fue moldeado a partir de una idea clara de juego y de un trabajo intensivo que incluyó dobles jornadas y sesiones específicas por líneas.

"La clave, sin duda, fue la unión de todos y la mentalidad ganadora que hemos venido implementando con estos chicos", afirmó el técnico, quien subrayó que el grupo "fue entendiendo que podía competir contra cualquier rival".

Hurtado también destacó la conexión lograda entre el cuerpo técnico y los jugadores como un factor determinante en el rendimiento del equipo.

"Lo más importante fue la conexión que tuvimos con ellos para que se sintieran capaces y pudieran ejecutar todo lo que organizábamos como plan de juego", indicó.

Por su parte, el capitán Eider Carrillo detalló que su función dentro del campo estuvo centrada en sostener el equilibrio del equipo y responder a las necesidades defensivas del grupo.

Carrillo también resaltó el enfoque mental con el que afrontaron los partidos ante selecciones consideradas potencias: "Siempre dijimos que eran once contra once, nunca miramos a nadie por encima ni agachamos la cabeza", afirmó.

Entre tanto el atacante Miguel Agámez, protagonista en la ofensiva y autor de dos goles en la final, valoró el sacrificio colectivo detrás del título y lo atribuyó al trabajo diario del grupo.

"Es gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al trabajo que se viene haciendo día tras día, esas dobles jornadas valieron la pena", expresó.

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores que este lunes fueron recibidos en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá por Néstor Lorenzo, entrenador de la selección absoluta, coincidieron en que el desafío ahora será mantener el nivel de exigencia de cara al Mundial Sub-17 que se jugará en noviembre en Catar, con énfasis en la preparación y el comportamiento dentro y fuera del campo.