Tebas propondrá a Federación Española que tome medidas para erradicar silbidos al himno

Tebas no concretó que tipo de medidas se podrían tomar, pero apuntó que en los partidos organizados por LaLiga, la sanción recae en los clubes y luego estos, si procede, identifican a los responsables.

"Tenemos que terminar que esto sea siempre parte del relato de una final de la Copa. No es bueno para el deporte, ni para España. Hay que terminar con esto. Tiene muchísima importancia", subrayó Tebas en una jornada organizada por LaLiga sobre geopolítica y deporte en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en Madrid.

Los pitidos al himno de España y a Felipe VI volvieron a darse el pasado sábado en La Cartuja, en la final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad por parte de un sector de la afición donostiarra.

A su juicio, pitar el himno "no es libertad de expresión", por lo que consideró urgente "tomar una solución". "Esto no puede quedar en una discusión de 48 horas hasta el año que viene (...) Hay que intentar reducirlo. Si no lo intentas, nunca ganas". añadió.

El presidente de la patronal de clubes de fútbol profesionales recordó que, como ahora es vicepresidente de la RFEF, su propósito es que "se ponga alguna medida para que no vuelva a ocurrir".

También apuntó que en el último partido de la selección contra Egipto en Barcelona, los pitos al himno del país magrebí llevaron a la FIFA a abrir una expediente contra la RFEF.

"Hay que condenar cuando se pita el himno de cualquier país y más en tu propio país", incidió Tebas, quien recordó que la final de la Copa es competencia de la federación.

Igual que se han erradicado casi complemente gritos como "puta España" o "puta Cataluña", Tebas consideró viable acabar con los silbidos al himno.