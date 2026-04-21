El Barça prepara el partido contra el Celta sin Marc Bernal

El conjunto azulgrana ha preparado el duelo de LaLiga EA Sports de este miércoles con la ausencia del futbolista catalán y de los también lesionados Raphael Dias, 'Raphinha', y Andreas Christensen.

Antes del inicio de la sesión, los futbolistas le han hecho un pasillo de collejas al delantero Lamine Yamal, que el lunes recibió el premio Laureus al mejor deportista joven.

El entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper ha contado también con la participación de los futbolistas del filial Xavi Espart, Álvaro Cortés, Tommy Marqués y Diego Kochen.

El equipo de Hansi Flick iniciará este miércoles en el Spotify Camp Nou las últimas siete jornadas del campeonato como líder destacado, con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, que este martes recibe la visita del Deportivo Alavés.