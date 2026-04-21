El Barcelona femenino, a cerrar su undécima Liga en casa del Espanyol

Tras el último parón de selecciones, en el que participaron hasta catorce jugadoras, el conjunto azulgrana retomó este lunes la actividad con el objetivo de, en su primera oportunidad, abrochar su séptimo título consecutivo, prolongando una dinastía nacional que se extiende desde la temporada 2019-2020.

A falta de cinco partidos por disputarse, equivalentes a 15 puntos, el equipo que dirige Pere Romeu aventaja en trece puntos al Real Madrid, por lo que una victoria le bastaría para sentenciar el campeonato antes de la decisiva eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich que le ocupa los dos próximos fines de semana.

"Mañana nos jugamos la Liga, así que saldremos con un once competitivo. Evidentemente, habrá rotaciones y no vamos a comprometer el estado físico de algunas jugadoras que acumulan muchos minutos, pero la idea es poner un equipo que nos permita ganar y poder certificar el título", aseguró el técnico del conjunto azulgrana en la víspera del choque liguero.

Así, en el partido adelantado de la vigésima sexta jornada, el preparador catalán tendrá la baja de la centrocampista Patri Guijarro, que tuvo que retirarse en el minuto 81 del partido disputado el pasado martes en Wembley, donde España cayó ante Inglaterra (1-0), tras un lance con Alessia Russo en el que se le dobló el tobillo.

Las pruebas efectuadas a la jugadora balear confirmaron que sufre un esguince del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho que le impedirán estar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, pero que no la descartan para las semifinales de la máxima competición continental.

Guijarro se suma a las bajas de Laia Aleixandri, de larga duración, y a la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí, que ya entrena con el grupo tras superar una fractura transindesmal del peroné izquierdo que sufrió en un entrenamiento con la selección española a finales de noviembre, pero que todavía es "pronto" para que entre en la convocatoria.

"Tenemos que hacer una progresión con cabeza. Evidentemente, sabemos que es una futbolista importantísima para nosotras, pero queremos que vuelva con las mejores garantías posibles. Por eso, creemos que mañana es un poco pronto. Veremos si de cara al fin de semana o la próxima semana ya puede reincorporarse al grupo", señaló Romeu.

Tampoco estarán en la convocatoria ni Irene Paredes ni Salma Paralluelo, que este martes se entrenaron en solitario tras regresar del parón internacional con molestias físicas. Ambas descansarán ante el Espanyol con el objetivo de poder empezar a preparar desde el jueves el compromiso europeo "con total normalidad y garantías", añadió el preparador catalán.

En lo estrictamente deportivo, el Barcelona visitará a un cuadro blanquiazul con la permanencia asegurada matemáticamente desde la jornada 24, tras imponerse al colista Levante (1-0). Con 28 puntos, el equipo que dirige Sara Monforte afronta las últimas cinco jornadas con la intención de escalar posiciones y, por qué no, aplazar el alirón azulgrana.