El colombiano Suárez está sobrecargado, según el técnico del Sporting

"Es claramente uno de los que está en sobrecarga. Ha sido surrealista lo que ha hecho, toda su entrega, lo que intenta hacer. Está perdiendo algunas cosas y lo notamos, es evidente. Pero no deja de ser un jugador importante", dijo Borges en rueda de prensa.

El entrenador de los 'leones' anticipó que Suárez tendrá "menos oportunidades en algunos partidos, por la exigencia y el cansancio", pero que el internacional colombiano "tiene que concentrarse y aprovecharlas".

"Lo ha dado todo por el equipo, ha trabajado muchísimo, se ha sacrificado, solo hay que elogiar eso. Él sabe la confianza que todos tenemos en él, se ha ganado ese reconocimiento por méritos propios", afirmó el preparador luso.

Luis Suárez, de 28 años, lleva seis partidos sin marcar (cuatro con el club y los otros dos con la selección de Colombia) y, en la última jornada de la Liga de Portugal, falló un penalti en la derrota del Sporting en el derbi contra el Benfica (1-2).

Sin embargo, sigue siendo el máximo goleador del campeonato luso, con 24 tantos, tres más que el griego del Benfica Vangelis Pavlidis.

El Sporting se enfrenta este miércoles al Oporto a domicilio en la vuelta de las semifinales de la Copa de Portugal, y parte con una ventaja de un gol gracias al 1-0 conseguido en la ida, anotado precisamente por Suárez.