El Universitario peruano despide al entrenador español Javier Rabanal

"Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales", expresó el club peruano a través de un comunicado.

Rabanal dirigió a Universitario en doce partidos de competiciones oficiales, con cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

Pese a haber ganado por 1-0 al Alianza Lima el clásico del fútbol peruano, su salida fue precipitada a raíz de las dos últimas derrotas: ante el Coquimbo Unido chileno en la Copa Libertadores, y por 2-1 ante Melgar en el Torneo Apertura.

El técnico canario había asumido el desafío de lograr el cuarto título consecutivo de la Liga 1 de Perú para Universitario tras haber conquistado el año pasado la Liga Pro ecuatoriana con el Independiente del Valle.

De manera interina, Jorge Araujo quedará a cargo del primer equipo de Universitario desde este martes, mientras la junta directiva decide qué técnico reemplazará a Rabanal, entre cuyos nombres suena nuevamente el uruguayo Jorge Fossati, artífice de los últimos títulos del cuadro crema.