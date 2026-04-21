Hong Kong reunirá a Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Juventus en citas estivales

El evento tendrá lugar en el Estadio Kai Tak, con un aforo de 50.000 espectadores, y albergará el primer gran duelo el 1 de agosto entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Inter de Milán. Cuatro días después, el Chelsea cerrará el evento frente a la Juventus.

Tras el éxito de la edición 2025, que congregó a más de 100.000 aficionados, la organización ha decidido ampliar el formato. Rachael Carroll, directora general de la promotora, subrayó que la respuesta del público ha sido el motor para atraer a estos cuatro colosos del fútbol mundial en un año condicionado por el calendario internacional.

Las autoridades locales destacaron el esperado impacto del evento para dinamizar el turismo y el deporte en la ciudad semiautónoma.

El proceso de emisión de localidades arrancará con una preventa el 13 de mayo, seguida de la salida general el día 14. Los precios oscilarán entre los 399 y los 2.999 dólares hongkoneses (51 y 383 dólares estadounidenses) e incluirán la posibilidad de asistir a entrenamientos a puerta abierta.