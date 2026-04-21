Javi Navarro, el héroe del Real Madrid en la 'Youth League', novedad en el primer equipo

Navarro fue una de las claves de la consecución del segundo título de clubes internacional sub-19 que consiguió el Real Madrid. Entre las semifinales y la final detuvo cinco penaltis de las tandas ante PSG y Brujas, y la lesión en un entrenamiento del tercer portero, Fran González, le ha abierto las puertas a la convocatoria de Arbeloa.

En ella no están los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes ni tampoco Raúl Asencio, aquejado de una gastroenterocolitis que ha dejado fuera de juego al central en los últimos partidos. El resto de la plantilla, está disponible para el entrenador del Real Madrid.

La lista completa de jugadores convocados por Arbeloa la forman los porteros Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Dani Ceballos y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.