Fútbol Internacional
21 de abril de 2026 - 08:45

Javi Navarro, el héroe del Real Madrid en la 'Youth League', novedad en el primer equipo

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Madrid, 21 abr (EFE).- Javi Navarro, el gran protagonista de la 'Youth League' que ganó el Real Madrid al Brujas tras detener dos penaltis, será la gran novedad del conjunto merengue para enfrentarse este martes al Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, en la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Por EFE

Navarro fue una de las claves de la consecución del segundo título de clubes internacional sub-19 que consiguió el Real Madrid. Entre las semifinales y la final detuvo cinco penaltis de las tandas ante PSG y Brujas, y la lesión en un entrenamiento del tercer portero, Fran González, le ha abierto las puertas a la convocatoria de Arbeloa.

En ella no están los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes ni tampoco Raúl Asencio, aquejado de una gastroenterocolitis que ha dejado fuera de juego al central en los últimos partidos. El resto de la plantilla, está disponible para el entrenador del Real Madrid.

La lista completa de jugadores convocados por Arbeloa la forman los porteros Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Dani Ceballos y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.