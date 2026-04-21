La Fiscalía paraguaya pide prisión preventiva de 6 hinchas tras disturbios en superclásico

Asunción, 21 abr (EFE).- La Fiscalía de Paraguay pidió este martes la prisión preventiva de seis hinchas a los que acusó por presunta perturbación de la paz pública y resistencia tras los disturbios del domingo que obligaron a la suspensión del superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, que dejaron al menos 72 heridos.