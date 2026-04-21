Lula dice que se pondrá junto a Trump en la Copa del Mundo si Brasil llega a la final

Lula, en una comparecencia de prensa en Lisboa junto al primer ministro portugués, Luís Montenegro, tras una reunión biltaeral, recordó que este año se celebra el Mundial organizado entre Estados Unidos, México y Canadá, en el que la final se disputará en suelo estadounidense.

"Quiero decirte, y a Portugal, que os preparéis. Si hay una final de la Copa del Mundo entre Brasil y Portugal, yo y Montenegro estaremos en Estados Unidos al lado de Trump viendo la final", aseguró frente a las risas de algunos asistentes.

Lula da Silva recordó también la victoria (3-1) de Portugal sobre Brasil en la fase de grupos del Mundial de 1966, cuando jugaron los "monstruos sagrados" Eusébio y Pelé, y bromeó con que se producirá "un conflicto irreversible" si vuelve a ocurrir.

"Espero que en 2026, en Estados Unidos, Portugal tenga en cuenta su discurso de armonía entre Brasil y Portugal y que Cristiano Ronaldo y su equipo no intenten derrotar a Vini Júnior a su equipo de Brasil, porque eso podrá crear un conflicto irreversible", afirmó.

Lula da Silva y Montenegro se reunieron cerca de una hora y media este martes en el Palácio de São Bento, la residencia oficial del primer ministro en Lisboa, donde trataron cuestiones como el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y la relación bilateral entre ambos países.

En este breve viaje a Portugal tras su paso por España y Alemania, Lula da Silva también se ha reunido por primera vez con su homólogo luso, António José Seguro, que fue investido presidente del país ibérico el pasado 9 de marzo.