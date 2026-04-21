Simeone, con las bajas de Hancko, Sorloth, Lookman y Giménez para el Elche-Atlético

El central eslovaco, que se ha perdido los últimos tres encuentros, se recupera de un esguince en el tobillo; el delantero noruego y el extremo nigeriano, que terminaron con molestias la final de la Copa del Rey, se ejercitan al margen por el riesgo de una lesión y el central uruguayo tiene una dolencia muscular que lo ha apartado de cuatro duelos.

Ninguno de los cuatro jugará este miércoles en la visita al Martínez Valero donde se prevén rotaciones mayoritarias en el once titular para este partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

A la vez, Ruggeri se entrenó en el gimnasio por precaución por los puntos de sutura por su herida en la cabeza del choque de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra del Barcelona de la pasada semana.