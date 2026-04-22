A 50 días del Mundial, la inseguridad y el narco preocupan a la mayoría de los mexicanos

Además, solamente el 11 % de los mexicanos cree que México está "muy bien organizado" para ser sede del evento

De acuerdo con el estudio más reciente de Ipsos presentado este miércoles en el análisis 'Más allá de la Cancha, El impacto del Mundial en México a través de los ojos de los ciudadanos', el 56 % de los mexicanos se siente "preocupado por la realización de este evento en México", esto "debido al narcotráfico".

Mientras que un 46 % cree que el conflicto bélico entre Israel, Irán y Estados Unidos puede afectar al torneo y solamente el 14 % considera que el Mundial "traerá más seguridad al país".

El director ejecutivo de Ipsos, Jorge Vargas, señaló que esa percepción de seguridad es diferente en los tres países organizadores, en "Canadá es lo que menos escuchamos", mientras que en Estados Unidos "hay muchas notas y mucha preocupación por (la posibilidad) del ICE yendo a los estadios".

Según la firma, los resultados del estudio reflejan "un entorno muy reservado" entre la población. El 79 % de los entrevistados manifestó "estar algo o muy preocupado" por la delincuencia común, como robos y asaltos, seguido de un 74 % que señaló inquietud ante el crimen organizado.

Además del narcotráfico, entre las principales preocupaciones de los mexicanos halladas en el estudio, destacan el aumento de precios (65 %), el uso excesivo de recursos públicos y la inseguridad para los visitantes extranjeros (54 %), así como el tráfico (51 %) y la percepción negativa del país (45 %).

"Anticipo que va a haber manifestaciones, porque hay que reconocer que hay muchos temas sociales en México que no están suficientemente atendidos", dijo en el análisis de los datos el exsecretario de Turismo de México (2015-2018), Enrique de la Madrid.

También, señaló que estas manifestaciones se avisaron desde hace tiempo por diversas organizaciones sociales y afirmó que no sería "una muy buena idea, ni una buena imagen, un México que tenga una sociedad en conflicto y por otro lado, todos divirtiéndonos" con el fútbol.

El estudio indicó que para más de la mitad (55%) de los entrevistados lo mejor sería cancelar el Mundial o cambiar de sede, mientras que el 45 % lo mantendría tal y como está planeado.

Las medidas que los mexicanos consideraron "más urgentes" para garantizar un mundial seguro fueron: reforzar la seguridad en sedes y zonas turísticas (70 %), seguida por la presencia del ejército en ciudades sede (48 %) y en tercer puesto, operativos contra el crimen organizado (41 %).

Además, más de la mitad (55 %) respondió que los actos de violencia del narcotráfico durante el evento son "uno de los escenarios de seguridad que más preocupan", también destacó el 48 % que percibe que "la ola de violencia no parará y el país quedará mal frente al resto del mundo", por último, el 42 % "teme de un acto de terrorismo en alguno de los países sede".

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

Las selecciones de México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.