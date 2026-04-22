El Chelsea no tendrá que pagar 28 millones de euros a Rosenior como finiquito

El técnico inglés, que fue despedido este miércoles tras su racha de malos resultados, incluyendo cinco partidos seguidos perdidos y sin marcar, no percibirá 24 millones de libras como finiquito, sino una cifra muy inferior a ella, según informaron diferentes medios británicos.

Los directivos del Chelsea, que han visto pasar por su banquillo desde que compraron el club en 2022 a Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y el propio Rosenior, se cubrieron las espaldas con dicha cláusula pese a que ofrecieron un contrato de seis años y medio para el recién despedido.

Rosenior se marcha con el Chelsea en séptima posición; a siete puntos del Liverpool, que es quinto y cierra las posiciones de Champions League. Asumirá las funciones como técnico interino hasta verano Callum Macfarlane, que ya dirigió dos encuentros esta temporada desde el despido de Maresca hasta la contratación de Rosenior con empate ante el Manchester City y derrota frente al Fulham.