22 de abril de 2026 - 16:55
Lucas Vázquez, sustituido por lesión en el minuto 39
Redacción deportes, 22 abr (EFE).- Lucas Vázquez, lateral español del Bayer Leverkusen, debió ser sustituido por lesión en el minuto 39 del partido de las semifinales de la Copa de Alemania contra el Bayern Múnich en el Bay Arena.
El exfutbolista del Real Madrid aguantó unos minutos sobre el terreno, antes de ser reemplazado por Poku.
Abandonó el campo por su propio pie, aparentemente con molestias musculares.
Las pruebas en las próximas horas determinarán el alcance de la dolencia.