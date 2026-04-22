Matarazzo, tras perder ante el Getafe: "Oyarzabal ha sufrido unas palabras muy duras"

“Creo que hemos empezado con poca energía y nos ha costado entrar al partido. El Getafe es un equipo duro que defiende en bloque medio, y nos ha costado crear ocasiones”, ha analizado Matarazzo sobre la derrota de su equipo ante el Getafe.

Sobre la tangana que ha habido tras el pitido final, el de New Jersey ha comentado que “siempre hay circunstancias emocionales”, pero ha confesado que Oyarzabal ha sufrido unas palabras “muy duras”.

Los donostiarras ya tienen en la vitrina la cuarta Copa del Rey además del billete a Europa League, por lo que en los seis partidos que les quedan no tienen demasiadas cosas en juego.

A pesar de ello, el estadounidense quiere dar “el máximo” en cada partido: “El objetivo es darlo todo hasta el final de la temporada, dar lo máximo posible. Tenemos que ir partido a partido, y vamos a empezar a pensar en el Rayo para conseguir los tres puntos”.