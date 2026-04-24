Cárdenas y Camello se reivindican y piden protagonismo

Cárdenas lleva tres temporadas con un papel secundario en el equipo. La primera campaña, la 2023/2024, a la sombra del macedonio Stole Dimitrievski y las dos últimas como suplente del argentino Augusto Batalla.

Tras hacer su debut liguero el pasado 12 de abril en Mallorca, dónde encajó tres goles en un mal partido del equipo, en la última jornada, frente al Espanyol, fue el salvador. Primero con sus paradas durante el juego y después deteniendo un penalti en la segunda parte a Kike García que hubiera supuesto el gol del conjunto catalán cuando el marcador era de empate a cero.

Con esa actuación, el portero barcelonés se reivindicó y demostró que puede ser un recambio de garantías para Batalla, cuyo regreso es una incógnita debido a unas molestias en la rodilla derecha aunque podría ser la próxima semana para el partido de ida de las semifinales de la Liga Conferencia contra el Estraburgo.

En ese partido también espera estar Sergio Camello, que se fabricó en los minutos finales del duelo contra el Espanyol el gol que permitió al Rayo llevarse el triunfo. Fue su primero de la temporada en Liga, dónde apenas suma 491 minutos repartidos en diecisiete partidos, solo cuatro como titular.

Los anteriores cuatro goles que ha celebrado este curso fueron en Liga Conferencia ante el Jagiellonia y el Neman y en Copa del Rey contra el modesto Yuncos.

Iñigo Pérez está apostando para la delantera este curso por Jorge de Frutos, que esta campaña suma 12 goles y ha hecho su debut internacional con la selección española. El segoviano es el máximo realizador del equipo empatado con el extremo Álvaro García, que también suma doce tantos.