De Zerbi: "No nos podemos olvidar de la clasificación y de la necesidad de ganar"

"No quiero presionar demasiado, pero tenemos que ser conscientes de la situación. No podemos olvidar la clasificación y la necesidad que tenemos de ganar. Lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente", expresó el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Wolverhampton Wanderers, ya descendido.
"Si ganamos en Wolverhampton todavía no está terminado. Hay otros cuatro partidos, pero creo que ahora merecemos ganar un partido. El último partido ante el Brighton & Hove Albion merecimos ganar", agregó.
Los 'Spurs', en descenso y sin conocer la victoria en liga desde el pasado 28 de diciembre cuando ganaron al Crystal Palace, no podrán contra con James Maddison, todavía no recuperado de su lesión, que se une a las bajas de 'Cuti' Romero, capitán del equipo, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, Ben Davies y Guglielmo Vicario.