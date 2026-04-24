El uruguayo Juan Manuel Sanabria elige a Lamine Yamal como el referente de España

"Obviamente que vas a elegir a Lamine Yamal porque hoy en día es uno de los de los mejores del mundo", dijo el polivalente lateral del Real Salt Lake de la MLS en una sesión virtual con los medios.

El joven extremo del Barcelona sufrió, sin embargo, una rotura muscular en el partido contra el Celta del pasado miércoles que hará que se pierda el resto de la Liga.

Junto a Cabo Verde y Arabia Saudí, Uruguay quedó encuadrada con España en el grupo H del Mundial, que salvo sorpresa, decidirá a su ganador en el último partido entre la selección europea y la sudamericana.

"Es un partido muy decisivo que va a definir quiénes son los que van a clasificar en los grupos y contra quién nos cruzaríamos. Ese partido todo el mundo lo va a esperar con mucha ansia y para nosotros va a ser muy importante", expresó Sanabria, quien debutó con Uruguay el pasado octubre en un amistoso frente a República Dominicana.

Su presencia en la lista para el Mundial no está confirmada, aunque fue convocado a la última ventana internacional de marzo, y aseguró que sería "lo máximo" poder tener "algunos minutos" en el torneo más importante de selecciones.

El objetivo de la selección uruguaya, según el futbolista, será volver a reeditar los campeonatos mundiales que conquistó la Celeste en 1930 y 1950. En Catar 2022, cayó eliminada en la fase de grupos.

"Creo que hay un gran ambiente de trabajo; un gran grupo. Siempre Uruguay prevaleció por su unión; sabemos que ningún jugador es más importante que todos juntos", indicó el jugador.

Uruguay debutará en el Mundial el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami contra Arabia Saudí; una repetición de la fase de grupos de Rusia 2018, cuando la selección uruguaya triunfó por 1-0.