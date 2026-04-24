El Valencia y el Girona buscan oxígeno en Mestalla

El equipo valencianista llega décimo cuarto con 36 puntos y sólo tres de margen con la zona de descenso que marca el Deportivo Alavés con 33 puntos, mientras que el Girona llega un puesto por delante de los locales con 38 puntos, por lo que una victoria de los blanquinegros conllevaría un adelantamiento en la clasificación.

El Valencia rompió el martes con su empate en Son Moix su racha de dos derrotas consecutivas, pero el punto fue insuficiente para respirar algo más tranquilo, de ahí lo vital de sacar una victoria ante el conjunto catalán.

Carlos Corberán recupera al central Unai Núñez y no podrá contar con el lateral derecho Thierry Rendall, que se lesionó en el partido contra el Mallorca, ni tampoco con el central Eray Cömert, lesionado en Elche.

Por ello, el argentino Renzo Saravia podría ser titular por primera vez para suplir a Thierry después de debutar en Son Moix y Núñez volvería al centro de la zaga, aunque otra posibilidad sería que Núñez jugará como lateral derecho, como ya ha actuado en varios partidos, y que Pepelu se mantuviera en el centro de la defensa, relegando a Saravia al banquillo. También podrían volver al once Javi Guerra y Luis Rioja después de su suplencia en Mallorca.

Por su parte, el equipo entrenado por Míchel Sánchez, demasiado irregular durante esta temporada, venía de ganar al Villarreal (1-0) y empatar en el Bernabéu (1-1) y quería batir al Betis para encarrilar la salvación y entrar de lleno en la pelea por Europa, pero perdió por un ajustado 2-3 y deberá seguir picando piedra para asegurar la continuidad en Primera División.

Las sensaciones son positivas y los rojiblancos aún siguen más cerca del octavo, a cuatro puntos, que de la zona roja, a cinco, pero los equipos de abajo aprietan y Montilivi quiere evitar el sufrimiento final del curso 2018-2019, que acabó con descenso, o la temporada pasada.

Míchel asegura en cada rueda de prensa que el único objetivo es alcanzar cuanto antes los 42 puntos, cifra de "seguridad" y "tranquilidad", y el equipo afronta ahora una serie de partidos contra rivales directos que debe ser clave: Valencia, Mallorca y Rayo Vallecano.

Una victoria en Valencia podría ser un paso casi definitivo, pero una derrota podría volver a colocar al equipo catalán en una posición muy complicada.

El técnico madrileño podría repetir el once que perdió contra el Betis, con el mediapunta Claudio Echeverri reciclado a la posición de delantero centro por las bajas hasta final de temporada de Vladyslav Vanat y Abel Ruiz, pero jugadores como Bryan Gil, Thomas Lemar, Hugo Rincón o Joel Roca opositan a la titularidad si decide sacudir la alineación.

También es baja Donny van de Beek, en el tramo final de la recuperación, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen, lesionados de larga duración.

Valencia: Dimitrievski; Renzo Saravia, Tárrega, Núñez, Gayà; Rioja, Guido, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Echeverri.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego)