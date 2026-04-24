Guardiola descarta a Rodri para la FA Cup

El centrocampista español se lesionó en la recta final del encuentro y ya causó baja en el partido adelantado del miércoles contra el Burnley.

"Está mejor, pero es improbable que juegue. No queremos tomar ningún riesgo", dijo Guardiola, al que aún le quedan cuatro partidos por delante para pelear por la Premier League tras estar igualado a puntos con el Arsenal en la cabeza de la tabla.

"No sé si estará de vuelta para el partido contra el Everton, pero no queremos asumir riesgos, porque si se lesiona y le perdemos para los próximos cinco partidos... Rodri es muy importante".