Hancko y Sorloth, con el grupo

Hancko ha sido baja los últimos cuatro choques por un esguince en el tobillo, mientras que Sorloth se quedó fuera del último duelo ante el Elche por una contusión sufrida en la final de la Copa del Rey y que lo había mantenido al margen desde entonces.

Aún no se entrenan con el grupo ni Ademola Lookman, también con molestias de la final de la Copa, ni José María Giménez, lesionado hace tres semanas y que sigue con su proceso de recuperación aparte del grupo. Ninguno de los dos jugará contra el Athletic.

Además, Thiago Almada es baja para el partido de este sábado por su expulsión con tarjeta roja directa ante el Elche.

En ese choque descansaron en la convocatoria Julián Alvarez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente y Koke Resurrección, que se entrenaron con normalidad y que volverán a la citación para recibir al Athletic.