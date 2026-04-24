La acción que lesionó al 'Cuti' Romero debió acabar en roja, según la Premier League

La jugada ocurrió en el minuto 63, poco después del gol del Sunderland, cuando Brobbey empujó por la espalda a Romero mientras ambos disputaban un balón dividido.

El defensa argentino chocó entonces con su portero, Antonin Kinsky, y sufrió una lesión de rodilla que le dejará fuera el resto de la temporada, pero le permitirá jugar el Mundial con su selección.

El árbitro Rob Jones señaló falta del delantero, que ya había visto una amarilla en la primera parte, pero no le mostró la segunda tarjeta.

Tras revisar la acción, el panel independiente concluyó por mayoría de tres votos a dos que la decisión fue incorrecta y que el empujón constituyó una acción "innecesariamente temeraria" merecedora de expulsión.

De haberse producido la roja, el Tottenham, que se encuentra en puestos de descenso a falta de cinco jornadas, habría disputado la última media hora del encuentro con un jugador más, aunque finalmente cayó derrotado por 1-0.

Además, los datos del panel arbitral reflejan que Rob Jones ha sido responsable esta temporada de cinco errores relacionados con segundas tarjetas amarillas no mostradas, el mayor número entre los colegiados de la Premier League.