La Católica y el Independiente van por el liderato en la liga profesional de Ecuador

Católica y el cuadro del Valle están con 22 puntos cada uno, pero la Católica es primero por mejor diferencia de goles. Ambos saldrán de favoritos para seguir en la puja por el liderato absoluto, con la diferencia que Católica disputa solo la Liga Pro y el Independiente va también por la Copa Libertadores.

En la reciente fecha el cuadro Cammarata o Católica goleó por 4-0 a Macará y el Independiente se impuso por 0-1 en su visita a Delfín de Manta.

Entretanto, el Barcelona, de Guayaquil, seguirá de cerca la puja entre católicos e independentistas, con 18 unidades y el próximo domingo visitará al Orense, que por la décima fecha se impuso por 1-3 a domicilio del Deportivo Cuenca.

Además del decisivo enfrentamiento contra el Orense, Barcelona quedará a la espera del crucial partido contra la Universidad Católica, de Chile, por la tercera fecha del Grupo D de la Libertadores, en la que busca la primera victoria, pues perdió por 0-1 contra Cruzeiro y por 3-0 ante Boca Juniors argentino.

Otro expectante partido por la undécima fecha será el que protagonicen Emelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito, segundo y tercero, respectivamente, de la tabla de posiciones de los cuadros ganadores de títulos en Ecuador, pero con una irregularidad en la disputa del actual torneo.

En la reciente fecha, mientras Liga empató 0-0 de local ante Aucas, Emelec se impuso por 0-1 a domicilio del Técnico Universitario.

Los hinchas del Emelec esperarán la reaparición del defensa local Luis Fernando León y los de Liga, del haitiano Ricardo Adé, ambos afectados por lesiones.

El primer partido de la jornada los protagonizarán Mushuc Runa y Deportivo Cuenca, en un duelo de cuadros perdedores de la fecha pasada, por 2-1 ante Barcelona y por 1-3 frente al Orense, respectivamente.

- Partidos de la undécima fecha de la liga profesional ecuatoriana:

- Sábado: Mushuc Runa-Deportivo Cuenca; Independiente del Valle-Leones del Norte y Emelec-Liga Deportiva Universitaria de Quito.

- Domingo: Macará-Libertad; Guayaquil City-Técnico Universitario y Orense-Barcelona.