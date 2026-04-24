Mantienen la roja a Lisandro Martínez por tirar del pelo a un rival

El argentino fue expulsado en la derrota del United contra el Leeds United hace dos semanas por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin. Pese a que el árbitro principal no vio la acción, el VAR le mandó a revisarlo y tras verlo en el monitor decidió mostrar tarjeta roja al defensor.

La comisión independiente que ha revisado el caso ha considerado que la decisión del colegiado fue la correcta y que la acción del argentino fue negligente, por lo que el futbolista tendrá que cumplir tres partidos de sanción como indica el reglamento para estas acciones violentas.

Lisandro ya cumplió el primer partido en la victoria del pasado fin de semana contra el Cheslea y no podrá estar disponible a las órdenes de Michael Carrick para el partido contra el Brentford del próximo lunes ni contra el Liverpool el próximo 3 de mayo.