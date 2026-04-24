Martín Demichelis, sobre ganar fuera: "Es una tarea pendiente en lo personal"

“Es una tarea pendiente en lo personal porque llevo solo dos fuera y lo vamos a ir a buscar. En los dos primeros fuera nos pusimos por delante; no es una tendencia, es una realidad de lo que queremos ser. No saldremos a dejar que pase el reloj, vamos a salir a atacar”, señaló.

“El rendimiento marcará quién lo hizo mejor y se lleva los puntos, pero es seguro que iremos a atacar al Alavés”, añadió.

Demichelis aseguró que el equipo se ha recuperado del esfuerzo físico realizado ante el Valencia. “Los que jugaron terminaron bien, no hemos perdido a ninguno, recuperaron bien y están al cien por cien”, dijo, aunque confirmó que Zito Luvumbo y Marash Kumbulla no estarán disponibles por lesiones musculares.

Sobre el alto ritmo de puntuación de los equipos de la zona baja, el técnico afirmó que no le sorprende. “Algunos se basan en estadísticas, otros en la futurología; yo digo que estas cosas las explica solo el fútbol, por eso es el deporte más popular del mundo. Los de abajo vamos a seguir apretando porque sabemos lo que nos jugamos”, declaró.

También valoró la exigencia física del Alavés, especialmente en los minutos finales. “Es un rival que no para de correr, así que no podemos ser menos que ellos. Conozco al Chacho: el que no corre no juega. Todavía tienen eso del entrenador anterior. Han cambiado con Quique y es un equipo que ha demostrado que aprieta al final; tenemos que igualarlo”, afirmó.

Respecto a Quique Sánchez Flores, lo definió como “un entrenador reconocido, que arma equipos muy ordenados, competitivos y que salen muy rápido hacia delante”.

“Hacen un fútbol directo, pero lo acompañan con volantes y laterales profundos. Tenemos un partido muy lindo por delante”, concluyó.