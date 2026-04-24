Mourinho dice que el futuro de Otamendi está en las manos del jugador

"Depende solo de él. Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos", afirmó Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Moreirense, correspondiente a la jornada 31 de la Liga de Portugal.

Otamendi "jugó su último partido con la selección en territorio argentino por decisión suya, creo que terminará con la selección después del Mundial por decisión suya, será por decisión suya que regrese a Argentina y al River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos", añadió.

José Mourinho también destacó el rendimiento del capitán de las Águilas, quien a sus 38 años tiene "una presencia siempre constante", con "muy pocas lesiones y ausencias".

"Es un gran jugador", concluyó.

Otamendi está en su sexto año en el Benfica, y su contrato con el equipo vence el próximo mes de junio.

Tanto Mourinho como el presidente de las Águilas, Rui Costa, han expresado públicamente su deseo de seguir contando con el defensa porteño, exjugador de Vélez Sarsfield, al igual que los dirigentes del River Plate, equipo del que es seguidor.