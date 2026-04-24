Sarabia: “Es el momento de dar un golpe encima de la mesa y conseguir ganar fuera”

“Tenemos que hacer un gran partido. Queremos la primera victoria fuera ante un rival complicado que tiene muchísimo mérito en este tramo final”, dijo el técnico, que añadió que el Elche necesitará “hacer muchísimas cosas bien” para superar a un rival que está “sacando puntos en las últimas jornadas”.

El entrenador señaló que la clave del encuentro estará en “hacer bien lo que toca en cada momento” y en tener “más valentía” con el balón en algunos tramos del juego.

“Debemos tener capacidad para alternar en el juego porque ellos se atreven y tienen futbolistas de talento. Son valientes y están en buena dinámica”, dijo el preparador, que pidió a sus jugadores entrar en el partido desde el primer momento con claridad.

Sarabia auguró una pelea “bonita y reñida” hasta el final del campeonato por la permanencia, ya que recordó que los equipos de la zona baja son, junto al Barça, líder, y el Getafe, los que más puntos han sumado en las últimas jornadas.

“No hacemos demasiadas cuentas y estamos centrados en nosotros mismos. El equipo está bien y es consciente de lo que se juega”, comentó el entrenador, que confirmó que habrá cambios en la alineación para el domingo respecto al último encuentro ante el Atlético.

Sarabia se mostró convencido de que el Elche puede salvarse sin ganar fuera, aunque reconoció que es un aspecto que quiere corregir. Justificó la falta de victorias a domicilio en “detalles como penaltis, faltas tontas, falta de claridad, falta de valentía y algo mental también”.

En este sentido, admitió que en las últimas jornadas el equipo no está tan fino en el juego, aunque sí está aportando “otras cosas necesarias”, en referencia al oficio y al trabajo en ambas áreas.

El técnico se mostró satisfecho con el rendimiento de los jugadores llegados en el mercado de invierno, cada vez con mayor peso en el equipo, y elogió el papel del portero argentino Matías Dituro.

Sobre el momento del equipo, el entrenador admitió que tras una buena primera vuelta le gustaría “estar peleando por otras cosas”, aunque precisó que la realidad es la actual y que la asumen “con ganas e ilusión” para lograr la permanencia en Primera.