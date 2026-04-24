Simeone: “Lookman sigue teniendo que esperar, menos mal que lo sacamos del partido”

“Lookman sigue todavía teniendo que esperar, así que menos mal que lo hemos sacado del partido de La Cartuja, eh, porque, si no, seguramente era peor… Pero, bueno, no pasa nada”, expuso el técnico argentino, recordando su sustitución en la final de la Copa.

Ese cambio generó algunas críticas entre los medios de comunicación y algún sector de la afición, al considerar que el atacante nigeriano, que fue el autor del 1-1 en la final, estaba siendo de los mejores del encuentro en el conjunto rojiblanco.

Lookman no se ha entrenado con el grupo desde entonces, a causa de unas molestias físicas que tienen "riesgo de una lesión", según el parte médico del club, por lo que sigue un plan individualizado.

El pasado sábado, cuando Simeone fue preguntado por la sustitución del extremo en la final, lo explicó desde el punto de vista de una decisión técnica: "Porque entendía que, con Sorloth jugando ahí de ‘9’, podíamos tener más situaciones de gol y que Julián podía cumplir lo que estaba haciendo Lookman y posteriormente Baena, que lo tiramos más a la izquierda. Entendí el cambio de esa manera”.