Simeone: “Tenemos que hacer un partido importante para llegar mejor al miércoles”

“Entiendo que siempre es importante hacer las cosas bien en el partido anterior a cualquier competencia que te toque jugar como la que vamos a jugar. Este sábado tenemos que hacer un partido importante para llegar mejor a lo que venga el miércoles”, proclamó el técnico en la rueda de prensa en el Centro Deportivo de Majadahonda, después del entrenamiento matutino.

Simeone le da al choque contra el Athletic “la misma importancia que en la previa” intenta “darle a todos los partidos”. “Este sábado nos vamos a enfrentar a un rival que ganó un partido importante hace un par de días que lo deja más tranquilo en su posición de la tabla y con futbolistas que sabemos que son importantes. Intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, explicó.

El Atlético es cuarto en la clasificación. “Siempre nosotros intentamos mirar a quién tenemos más cerca, ya sea hacia abajo o hacia arriba. En este caso, creo que estamos a cinco puntos del Villarreal (tercero) y a ocho del Betis (quinto)”, señaló el entrenador, que defendió sus rotaciones en determinados encuentros, entre una fase tan decisiva de la Copa del Rey y la Liga de Campeones, pese a las quejas de algunos de los conjuntos que luchan por salvarse, tras jugar con los habituales suplentes y canteranos en las derrotas con el Sevilla (2-1) y el Elche (3-2).

“Mi expectativa es competir en las tres competiciones hasta el final y nos faltan dos partidos para jugar todos los partidos que se pueden jugar en el año”, afirmó en ese sentido, en referencia a la situación del conjunto rojiblanco, que compite en las semifinales de la Liga de Campeones con el Arsenal por alcanzar la final europea.

Derrotado en siete de sus últimos ocho duelos oficiales, el técnico no creo que tal secuencia de resultados vaya a afectar al equipo en esa eliminatoria: “Sinceramente, no creo que vaya reflejado lo que pasó anteriormente con el partido, porque hay una emoción muy grande y, cuando nos toque jugar ese partido, seguramente el equipo estará muy bien”.

“El vestuario está muy bien, sabiendo lo que nos estamos jugando, la oportunidad que perdimos en la final de la Copa del Rey por hacernos con la copa y con la expectativa de lo que viene en consecuencia de lo que nos ha costado llegar hasta este lugar y con lo que podemos lograr si las cosas van como queremos. En cuanto a mí, yo igual que ellos”, dijo.

“Lo has definido perfectamente en todo lo que representa Oblak para nosotros (el periodista incluyó en la pregunta el liderazgo y la condición de mejor guardameta de la historia del Atlético del cancerbero esloveno). Se está recuperando, el otro día tuvo su primer partido, este sábado jugará nuevamente, veremos cómo responde y en consecuencia seguiremos en el día a día, como siempre”, repasó.

En este periodo de rotaciones en LaLiga, han debutado con el primer equipo hasta seis futbolistas del filial de Primera RFEF: los laterales Julio Díaz y Javi Boñar, el central Dani Martínez, el centrocampista Javi Morcillo y los medias puntas Rayane Belaid y Jano Monserrate.

“Han tenido una gran oportunidad esta temporada porque el equipo ha tenido la posibilidad de estar en las tres competiciones casi hasta el final, esperemos que podamos llegar en la Champions hasta el final, y eso son muchos partidos. Hay que gestionar de la mejor manera una plantilla para poder competir en las tres competiciones, los chicos nos han dado la posibilidad de competir, algunos claramente lo hicieron mejor que otros, como siempre, y con la expectativa siempre de mirar hacia la cantera, porque es la fuerza del futuro”, recalcó.