Sorloth apunta al partido con el Athletic y Hancko "sigue en fase de recuperación"

"Hancko todavía sigue en fase de recuperación y Álex está mejor", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Hancko ha sido baja los últimos cuatro choques por un esguince en el tobillo, mientras que Sorloth se quedó fuera del último duelo ante el Elche por una contusión sufrida en la final de la Copa del Rey y que lo había mantenido al margen desde entonces.

Aún no se entrenan con el grupo ni Ademola Lookman, también con molestias de la final de la Copa, ni José María Giménez, lesionado hace tres semanas y que sigue con su proceso de recuperación aparte del grupo. Ninguno de los dos jugará contra el Athletic.

"Lookman sigue todavía teniendo que esperar, así que menos mal que lo hemos sacado del partido con la Real Sociedad, eh, porque sino seguramente era peor... Pero, bueno, no pasa nada", explicó Simeone.

Además, Thiago Almada es baja para el partido de este sábado por su expulsión con tarjeta roja directa ante el Elche.

En ese choque descansaron en la convocatoria Julián Álvarez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente y Koke Resurrección, que se entrenaron con normalidad y que volverán a la citación para recibir al Athletic.