Tchouaméni y Ceballos se caen de la lista

La ausencia de Ceballos para el choque de La Cartuja es la más llamativa y, de momento, se desconocen las causas por las que no está incluido entre los elegidos para enfrentarse al equipo de Manuel Pellegrini.

Tchouaméni se une a la lista de lesionados que forman Rodrygo Goes, Thibaut Courtois, Éder Militao y Arda Güler, mientras que Raúl Asencio regresa a una convocatoria después de superar una enterocolitis bacteriana que le ha tenido diez días alejado de los terrenos de juego.

Los porteros Sergio Mestre y Javi Navarro, junto a Thiago Pitarch, Diego Aguado, Manuel Ángel y Jorge Cestero, serán los representantes de la cantera del Real Madrid en el Estadio de La Cartuja.

La lista completa de convocados la forman los porteros Lunin, Mestre y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Aguado; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Thiago, Cestero y Manuel Ángel; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo y Mastantuono.