Test de reacción en el Metropolitano

Aún con ocho puntos de ventaja en su cuarta posición en la tabla, la prioridad absoluta e inalterable del grupo de Diego Simeone es la Champions. El miércoles será la ida en el Metropolitano. El martes siguiente la vuelta en Londres. La temporada en al menos 180 minutos. Si es para la historia o no lo determinarán sus resultados en esa competición tan atractiva, tan cruel, tan esquiva siempre para el equipo rojiblanco y el técnico argentino.

Antes juega contra el Athletic. Necesita tensión, determinación y victorias el Atlético, que ha perdido siete de sus últimos ocho compromisos oficiales, con rotaciones o sin ellas, incluida la final de la Copa del Rey. Y no hay mejor manera que ganar para enfrentarse después al reto del Arsenal, por más que LaLiga sea una secuencia hoy de compromisos sin efecto en su clasificación entre un objetivo mucho mayor.

Es un periodo de preparación, por ejemplo, para un jugador tan esencial como Pablo Barrios, cuya prácticamente inactividad competitiva en los últimos dos meses y medio requieren rodaje. Ya jugó media hora en Elche. Y este sábado se espera que suba más su recorrido, probablemente de inicio, igual que se espera a varios o casi todos los que serán titulares el próximo miércoles en el once que propondrá Simeone para este sábado.

Entre los lesionados, Simeone solo dispone ya de Alexander Sorloth, que se reintegró este viernes a los entrenamientos con el grupo. Aún siguen fuera Ademola Lookman y David Hancko, con el objetivo de llegar al duelo de la Liga de Campeones del próximo miércoles, aparte de José María Giménez, que avanza en su puesta a punto de una lesión muscular. Tampoco puede jugar este sábado Thiago Almada, expulsado en Elche y sancionado.

Sí volverán a la convocatoria Julián Alvarez, Marcos Llorente, Koke Resurrección y Matteo Ruggeri, a los que el técnico descargó de minutos con descanso el pasado miércoles ante el Elche, con tanta acumulación de partidos como llevan en esta campaña y con el foco evidente en las semifinales del torneo europeo. Los cuatro regresarán este sábado. Y no hay debate en la portería: Jan Oblak seguirá como titular, tras superar una lesión.

Enfrente, el Athletic Club visita el Metropolitano aliviado después de su agónica victoria frente a Osasuna y con la mirada en Europa tras haber logrado virtualmente el objetivo fijado hace semanas de alcanzar cuanto antes la permanencia.

El conjunto bilbaíno viaja a Madrid con la baja de Mikel Jauregizar, expulsado frente a Osasuna, además de la de larga duración de Beñat Prados.

Las principales dudas de Valverde se centran en defensa. Yuri Berchiche parece recuperado de su indisposición del pasado martes y Aymeric Laporte ha trabajado al margen tras la sobrecarga que le obligó a ser sustituido. No obstante, parece poco probable que Valverde arriesgue en ambos casos, al menos de salida.

Yeray Álvarez, que acabó el partido con fuertes calambres producto de su larga inactividad, estará en principio a disposición del técnico.

En caso de confirmarse las bajas de Laporte y Yuri, Dani Vivian y Adama Boiro se perfilan como sus sustitutos en un once el que Rego entraría por Jauregizar y Sancet tiene opciones de relevar a Berenguer en la media punta.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico o Baena; Griezmann y Julián Alvarez.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Vivian, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: Jesús Gil (C. Extremeño).