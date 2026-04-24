Un Barça en estado de gracia se prepara para conquistar Múnich y acercarse a la final

El conjunto de Pere Romeu, que todavía no podrá contar con la lesionada Aitana Bonmatí, consiguió el miércoles el séptimo título consecutivo de Liga F tras ganar al Espanyol (1-4).

En uno de los mejores momentos del curso, visitará a uno de los rivales más duros de Europa, pues el conjunto bávaro ha encajado una única derrota en la presente campaña de la Liga de Campeones. Y fue precisamente ante el Barcelona, que en la fase liga le endosó un 7-1 al equipo entrenado por el español José Barcala.

Catalanas y bávaras ya se enfrentaron en la temporada 2022-23, cuando en la Champions aun existía el formato de fase de grupos. En la ida, las azulgranas ganaron 3-0, mientras que en la vuelta el cuadro alemán se impuso por 3-1, un resultado que fue insuficiente para arrebatara a las barcelonistas la primera posición de grupo.

Más allá de la goleada que sufrieron en el Johan Cruyff, el curso del equipo de José Barcala está siendo inmaculado. Al igual que las azulgranas, han revalidado esta misma semana su condición de campeonas domésticas -en su caso por cuarta vez consecutiva-, no han encajado ninguna derrota en la competición y, al igual que las de Pere Romeu, también jugarán la final copera de su país.

Así, mientras que las azulgranas, que terminaron primeras en la fase liga, han vencido al Real Madrid en cuartos con un agregado de 12-2, las de Barcala, que terminaron cuartas, superaron en la eliminatoria previa al Manchester United con un resultado global de 5-3, habiendo ganado ambos partidos (2-1 y 2-3).

Pese al fantástico momento por el que pasan las alemanas, las españolas, que ostentan la condición de vigente subcampeón de la competición, cuentan con la etiqueta de favoritas: suman tres títulos y han jugado seis finales en las últimas siete temporadas. El Bayern, en cambio, nunca ha pasado la barrera de las semifinales.

En estas, las azulgranas viajaron este viernes a la capital bávara para disputar su octava semifinal consecutiva dar el primer paso hacia la que sería su séptima final -la sexta consecutiva- antes de afrontar el partido de vuelta que se disputará el próximo domingo 3 de mayo.

Recupera Romeu a la defensa Irene Paredes y a la delantera Salma Paralluelo, ambas con molestias pero ya de vuelta en la convocatoria. Así, además de Bonmatí, que encara el tramo final de su recuperación y podría estar disponible para la vuelta, la otra futbolista en la enfermería es Laia Aleixandri, que sufre una lesión de larga duración y está totalmente descartada para esta eliminatoria

Romeu ha incluido en la convocatoria a Txell Font, Adriana Ranera, Carla Julià y Martine Fenger del filial. En las filas del conjunto alemán, serán baja la centrocampista Alara Sehitler y la delantera Jovana Damnjanović.

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Esmee; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Pina.

Bayern Múnich: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Vanessa Gilles, Franziska Kett; Kakounan, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Klara Bühl; Pernille Harder

Estadio: Fußball Arena (Múnich).