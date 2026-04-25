2-1. El West Ham mantiene la distancia con el Tottenham

Los 'Hammers', que suman tres partidos seguidos sin perder, afrontan los cuatro encuentros finales de temporada con las opciones de salvarse intactas. En un tenso duelo contra el Everton, que se juega estar en Europa el año que viene, los de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez, se adelantaron en el minuto 52 con un cabezazo de Tomas Soucek en el primer palo.

Con el London Stadium encendido, el equipo concedió la ventaja en el 88, en el ocaso del encuentro, cuando Dewsbury-Hall cazó un balón muerto en el punto de penalti y metió el miedo en el cuerpo a los 'Hammers', al tiempo que les llegaba la notificación de que el Tottenham marcaba en Wolverhampton.

Con el tiempo consumiéndose y ellos cayendo en descenso, Wilson, que había entrado diez minutos antes, remató en el segundo palo una prolongación de Pablo y desató la euforia.

La ventaja de dos puntos frente al Tottenham se mantiene a cuatro jornadas del final. El West Ham jugará contra Brentford, Arsenal, Newcastle United y Leeds con opciones de salvarse, mientras que el Everton se queda unde´cimo, con 47 unidades, a dos de los puestos europeos.