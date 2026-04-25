3-2. Yaremchuk, Tolisso y Endrick asientan al Lyon en el podio

Tres triunfos seguidos lleva el Lyon que no pudo desatascar el partido ante el Auxerre, antepenúltimo, que puja por salir del descenso, hasta la última media hora. HAsta ese momento, a la ventaja que a los diecinueve minutos dio Yaremchuk a pase de Abner Vinicius en el minuto 19 le respondió el empate firmado por Sinaly Domande a diez del intermedio.

El conjunto visitante aguantó hasta el minuto 66 cuando Corentin Tolisso, que había saltado al campo desde el banquillo minutos antes, batió por segunda vez a Theo de Percin en una rápida acción que terminó con el pase que le proporcionó Ainsley Maitland Niles y que acabó en el fondo de la portería.

Cinco después, un pase desde el lateral al área pequeña de Tosisso encontró la punta de la bota de Yaremchuk que hizo el tercero, que sentenció el partido a pesar del gol del suizo Bryan Okoh, en el último minutos, que llevó la zozobra al Groupama Stadium de Lyon durante todo el añadido.

El equipo de Paulo Fonseca se asienta en el tercer lugar a seis del segundo, el Lens y nueve del líder, el París Saint Germain con tres de ventaja sobre el Lille, cuarto. El Auxerre es antepenúltimo, en promoción, a cuatro del Niza, cuarto por la cola.