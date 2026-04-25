El ascenso más inverosímil, de la locura del Rochdale al éxtasis del York en el minuto 103

Por mucho que fuera una división semiprofesional, este partido era uno de los más esperados en el fin de semana inglés. York y Rochdale han hecho temporadas prácticamente impolutas y llegaban a este duelo con 107 y 105 puntos respectivamente. El azar del destino quiso que se enfrentaran en la última jornada y con un solo puesto para ascender el juego. El líder sube a League Two, el segundo va a 'playoff'.

Tras 93 minutos, el Rochdale, con un cabezazo de Emmanuel Dieseruvwe marcó el gol para los locales. Locura. Invasión de campo, aficionados correteando por el césped y el partido parado durante varios minutos. Incluso hubo dudas de si se reanudaría.

Pero aún quedaba tiempo por jugar, al menos unos seis minutos, calculó el colegiado una vez que se despejó el terreno de juego y se pudo continuar. Cuando el marcador mostrar el 105 y tras una jugada con varios rebotes en el área, Josh Stones empujó la pelota y un defensa consiguió despejarla ¿En la línea o ya dentro de la portería?

El árbitro miró a su reloj y determinó que había sido gol. Ahora la alegría cambiaba de bando. Era el York City el que celebraba un ascenso que ahora sí que no se le escapó. Sus jugadores levantaron el título de liga en el césped, mientras los aficionados del Rochdale apuntan ya en sus calendarios el playoff de ascenso que tendrán que jugar y en el que tendrán que demostrar su dominio durante la temporada regular.

Stuart Maynard, técnico del York, les bendijo. "Espero que suban, es criminal que un equipo en esta liga pueda llegar a los 100 puntos y no subir".