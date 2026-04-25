El mundialista Enrique Borja confiesa que en 1966 sentía llevar a México a cuestas

"Teníamos una gran responsabilidad, nosotros que tuvimos la oportunidad de representar al país en Copas del Mundo sentíamos que los representábamos, a los del estadio y a los de la televisión", señaló.

Borja, quien a los 80 años se mantiene en una buena forma física, coincidió este sábado en la Ciudad de México con otros tres mexicanos anotadores de goles en mundiales: Manuel Negrete en 1986, Jared Borgetti en el 2002 y Oribe Peralta en el 2014.

Negrete, recordado por su bello gol de tijera contra Bulgaria en los octavos de final del Mundial de 1986, reveló que Borja fue uno de sus ídolos cuando tenía siete años y ya soñaba con un día representar a México.

"Era delgadito cuando veía a Don Enrique anotar goles y haber anotado yo en 1986 fue algo de todo el equipo. Yo creo en el trabajo de equipo; espero que México sea campeón del mundo y no lo estoy diciendo como un sueño; nuestros jugadores son buenos, sólo necesitamos que lo crean", observó.

México, decimoquinto de la clasificación de la FIFA, está descartado para llegar a semifinales según los pronósticos del Mundial, lo cual Negrete ignoró, al asegurar que si juega unido y con confianza en sí mismo, el equipo del seleccionador Javier Aguirre puedo lograr más de lo esperado.

Borgetti, anotador del 1-1 de México en el empate con Italia en la fase de grupos del Mundial del 2002, recordó que él soñó con imitar a los héroes del fútbol mexicano en Mundiales y lo logró, lo cual quiere decir que los jóvenes pueden cumplir los sueños.

"Uno sueña hacer lo mismo que los grandes; así que jóvenes, niños, sueñen con lo que quieren llegar a ser porque todo se puede lograr en la vida", afirmó Borgetti, quien defendió la idea de luchar, en la vida y en el deporte, cuando todo parece perdido.

"Todos tenemos situaciones complicadas en algún momento; trabajar en equipo es lo mejor que puede pasar. No hay forma de salir adelante, si no es unidos. La fuerza individual sumada a otra fuerza individual, es trabajar en equipo dentro y fuera de la cancha", indicó.

Peralta fue el anotador del gol del triunfo de México sobre Camerún en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Brasil 2014, aunque es más recordado por su condición de héroe del título olímpico de México en Londres 2012 sobre el Brasil de Neymar.

"En México hay una calidad impresionante tanto en personas como en talento y si somos capaces de conectar con los demás vamos a tener un mejor país de lo que lo tenemos hoy en día", dijo el delantero retirado, quien trasladó la filosofía del fútbol a la de la vida.