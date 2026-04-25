Fermín: "Es una pena que no haya jugado Lamine, es muy importante para nosotros"

Lamine Yamal no pudo jugar por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió contra el Celta pero sus compañeros se acordaron de él. Fermín, tras marcar, hizo con las manos el gesto habitual de Lamine al anotar un gol, el de señalar con los dedos los números 3, 0 y 4, que corresponden al código postal de su localidad de nacimiento.

"Le mando un abrazo porque Lamine es muy importante para nosotros. Es una pena que no pueda jugar pero es importante que se recupere bien y esté listo para el Mundial", dijo Fermín, en declaraciones a Movistar Plus.

El centrocampista del Barcelona se mostró feliz por el triunfo que les permite aumentar a once puntos la ventaja con el Real Madrid y les acerca al título liguero.

"Sabemos que tenemos una gran ventaja, que aún quedan partidos, pero no debemos relajarnos y trataremos de seguir la linea hasta el final. Hoy estábamos muy concienciados de lo que íbamos a pasar. Hemos jugado bien, hemos competido y defensivamente hemos concedido poco. Por eso era clave controlar el partido, no tener perdidas y estar concentrados", apuntó.