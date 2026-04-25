Hansi Flick: "Hay que olvidar las cuentas, quiero ganar la Liga cuanto antes"

La victoria del Barcelona en Getafe (0-2) les permite aumentar a once puntos la ventaja con el Real Madrid y les acerca al título liguero.

"Yo prefiero ganar la Liga cuanto antes, me quiero olvidar de las cuentas. Estamos enfocados en sumar victorias y por eso era importante ganar hoy en Getafe. No hay que pensar en otros partidos. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho", dijo Flick en conferencia de prensa.

"Hemos venido aquí pensando solo en este partido. Lo demás da igual. Queríamos hacer nuestro partido, jugar con nuestro estilo. Aprecio mucho lo que he visto con y sin balón. Todos esos balones largos hemos estado centrados y creo que el equipo lo ha hecho muy bien", comentó.

Para Flick, su equipo, antes del primer gol, justo al filo del descanso, tuvo oportunidades para marcar. "Pudimos meter gol antes, aunque el momento en que se produjo fue importante, y también el segundo pudimos marcarlo antes", afirmó.

El técnico alemán, escueto en sus respuestas, destacó a Pedri González, "un gran jugador" cuya actuación fue "muy buena", y al inglés Marcus Rashford, del que dijo estar "contento por el gol y el partido realizado".