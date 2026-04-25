Lewandowski, titular en el Barcelona; Boselli y Arambarri de inicio en el Getafe

En el Barcelona, en el que Ferran Torres esperará su turno en el banquillo, no juega Frenkie De Jong en el centro del campo como sustituto del sancionado Eric García y Gavi pasa a ser el acompañante de Pedri en la medular.
El Barcelona juega con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri, Roony Bardghji, Olmo; Fermín y Lewandowski.
José Bordalás, entrenador del Getafe, introduce cinco cambios respecto al último partido y salen de inicio Davinchi, Juan Sebastián Boselli, Mario Martín, Mauro Arambarri y Veljko Birmancevic.
El Getafe, por su parte, sale de inicio con David Soria; Davinchi, Djené, Duarte, Boselli, Juan Iglesias; Mario Martín, Arambarri, Luis Milla, Birmancevic; y Satriano.