Lewandowski, titular en el Barcelona; Boselli y Arambarri de inicio en el Getafe

Getafe (Madrid), 25 abr (EFE).- La presencia del polaco Robert Lewandowski en la delantera es la gran novedad en el once titular del Barcelona frente al Getafe, en el que su técnico, José Bordalás, recurre a los uruguayos Juan Sebastián Boselli, en defensa, y Mauro Arambarri, en la medular, para su once inicial.