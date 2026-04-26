Esculturas de balones convierten a la sede de Guadalajara en una gran cancha mundialista

Las esculturas, elaboradas en fibra de vidrio, de cerca de 1,8 metros de altura, están intervenidas por artistas locales consolidados y emergentes que mostrarán un poco de la cultura, las tradiciones, el colorido y la identidad de las mexicanas y los mexicanos.

La ciudad se convertirá en una gran cancha, no sólo cuando reciba los cuatro partidos de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, que tendrán lugar en el Estadio Guadalajara, sino en las plazas, parques y sitios turísticos donde serán colocados los balones, explicó Gina Gómez, quien impulsó esta iniciativa.

“La intención es que estén en centros comerciales, que estén en áreas públicas, que estén en avenidas, que todo mundo tenga la oportunidad de vivir y de ver el mundial con otros ojos”, dijo en una entrevista.

La también presidenta de la organización Mujeres Empoderadas celebró que el proyecto se haya convertido en un trabajo en equipo al reunir esfuerzos del sector cultural, empresarial y gubernamental para mostrar la fuerza y el ingenio de las mexicanas y los mexicanos.

“La gran lección que nos deja es saber trabajar en equipo y esto es se hace como el fútbol, están los artesanos que son los que hacen la fibra, están los artistas, pero están los herreros, estamos los empresarios. Es un proyecto que engloba muchos sectores y que impacta de manera positiva”, expresó.

Julieta Medina, artesana y artista plástica, dijo a EFE que el diseño de su balón fue realizado en conjunto con la también artista Aida Hurtado y partió del concepto de unión que caracteriza a todos los equipos de fútbol con su afición.

La artesana señaló que este esfuerzo significó “la unión; primero, porque es un balón que se hizo en colaboración de muchos”, y por los espectadores, porque, añadió, son indispensables “para que el arte exista y tenga voz”.

“Eso es lo que representa para mí básicamente, la unión así como (en) el fútbol”, explicó.

Los balones muestran algo más que arte, pues tienen alma, historias de familias para las que el fútbol es una pasión y una forma de unión.

“Para mi papá es muy importante el Mundial, él fue pequeño cuando estuvo el Mundial del 86 y pues tenerlo ahora, de nuevo, es como esa convivencia familiar, no nada más en la mía, sino porque el fútbol es algo importante para todas las familias de este estado (Jalisco) y de este país”, aseguró.

Formas tradicionales de las comunidades indígenas en México, íconos del fútbol, figuras de edificios locales, elementos y colores de la cultura mexicana toman lugar en la superficie de los balones para mostrar al mundo la diversidad de este país.

El arte plasmado en los balones abarcó diversas técnicas, desde lo figurativo, lo abstracto hasta lo más regionalista. En muchos casos, representan lo universal desde lo local, afirmó la artista Thessy De Theresa.

“Era representar diferentes etnias. Tiene muchos ojos que se repiten en tamaños, en diferentes formas, precisamente porque creo que, aunque todos vemos de manera distinta, sentimos de forma igual y vivimos esa emoción y esa alegría de ver a nuestros equipos participando en un evento global”, aseguró.

Tamara Trapero, otra de las artistas participantes, destacó que el Mundial sirve de pretexto para unir arte y fútbol en proyectos que apoyen a pintores locales que puedan expresar su visión de la cultura y del deporte.

“Que lo estén haciendo en Jalisco, se me hace aún más padre (bonito) y que le estén dando el espacio a diferentes artistas para que se puedan expresar. Significa para mí toda la unión de todos los países y todas las personas”, declaró.

Gina Gómez aseguró que en una segunda etapa pretenden tener balones en Ciudad de México y Monterrey, las otras dos ciudades mundialistas e involucrar a artistas de esos lugares.