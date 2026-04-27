Cristal y Junior chocan en Lima en un crucial partido del Grupo F de la Copa Libertadores

Cristal buscará afianzar la buena imagen que ha mostrado en el torneo continental, donde venció por 1-0 a Cerro Porteño y luego cayó, en un muy luchado partido, por 2-1 ante Palmeiras, a despecho de los malos resultados en el torneo local, que lo han enviado a la undécima posición del Apertura.

El equipo dirigido por el entrenador brasileño Zé Ricardo perdió el último fin de semana por 1-0 ante Comerciantes Unidos, en un encuentro que generó la protesta de su entrenador por la seguidilla de partidos que deben afrontar.

"En la federación brasileña, cuando los equipos necesitan cambiar un partido del campeonato local, lo hacen, porque la Sudamericana y Libertadores son prioridades", dijo Zé Ricardo.

Tras disculparse con sus seguidores por los malos resultados, que incluyeron una derrota por 4-1 ante el Atlético Grau la semana pasada, Zé Ricardo reconoció que Junior "es un equipo muy fuerte" y que, por ese motivo, su equipo no tiene asegurado un triunfo en el encuentro de este martes.

"La estrategia que tenemos para el próximo partido no nos garantiza la victoria, porque Junior es un equipo muy fuerte", remarcó antes de agregar que está seguro de que sus jugadores van "a superar con entrenamiento y personalidad" el mal momento que afrontan en el torneo peruano.

Junior, por su parte, jugará el partido de Lima con la urgencia de recuperar posiciones en la serie, ya que hasta el momento solo tiene el punto derivado del empate 1-1 con Palmeiras en la primera fecha, tras lo cual cayó por 1-0 ante Cerro Porteño.

El equipo colombiano llega a la capital peruana sin el centrocampista Guillermo Celis, por una lesión; ni el lateral Jhon Navia, por decisión técnica. Mientras que Cristian Barrios fue convocado por primera vez en el torneo continental tras no poder ser parte en los dos encuentros previos.

Por ese motivo, su entrenador, el uruguayo Alfredo Arias, remarcó que el Tiburón saltará el martes al terreno de juego con el objetivo claro de "sacar algo" positivo para sus aspiraciones.

Tras el empate de 1-1 del fin de semana con el Cúcuta, Arias también mencionó la seguidilla de partidos que afronta su equipo, que marcha tercero en el torneo colombiano.

"Hay que recuperar a los jugadores y ponerlos fuertes", acotó.

El partido entre Sporting Cristal y Junior se jugará desde las 21.00 horas de este martes (02.00 GMT del miércoles) en el estadio Alejandro Villanueva y será dirigido por el argentino Maximiliano Ramírez.

La tercera jornada del Grupo F de la Libertadores será cerrada el miércoles por el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras.