Cruzeiro desafía el paso perfecto de un Boca que parece imparable

El conjunto argentino desembarca en tierras brasileñas con el pecho inflado tras un arranque perfecto de seis puntos sobre seis en el torneo intercontinental, y exhibiendo una solidez colectiva que lo posiciona como el gran rival a batir en el continente.

Con un invicto general de 14 partidos, el equipo de Claudio Úbeda marcha segundo en el torneo local, con 27 puntos, y se lleva a Brasil el envión anímico de haber vencido a River en el Superclásico durante la semana de receso de la Conmebol.

Sin embargo, para Boca el desafío es doble: mantener un liderazgo que parece inquebrantable y ratificar su jerarquía ante el rival frente al cual inició su gloria eterna, aquel contra el que conquistó su primera Copa Libertadores en 1977.

A pesar del presente auspicioso, el técnico deberá rearmar el rompecabezas debido a ausencias sensibles, como la de su arquero titular Agustín Marchesín y el mediocampista español Ander Herrera.

La expectativa gira en torno a la posible vuelta del uruguayo Edinson Cavani, al que el club mostró este fin de semana realizando trabajos con pelota tras meses de intermitencia por una molestia lumbar que arrastra desde el Mundial de Clubes.

Del otro lado, Cruzeiro, que llega con tres puntos, carga con la urgencia de hacer respetar su casa ante una realidad muy distinta a la del once argentino.

El conjunto dirigido por Artur Jorge llega a esta cita tras un inicio de temporada titubeante en el Campeonato Brasileño, en el que se ubica en la duodécima posición tras 13 jornadas disputadas.

Aunque vienen de un respiro importante de tres victorias consecutivas, la irregularidad defensiva ha sido su talón de Aquiles, acumulando más goles en contra que a favor en el certamen doméstico, lo que traslada toda la presión a su desempeño en la Libertadores.

Por el contrario, el panorama para Cruzeiro es mucho más alentador en cuanto al armado del equipo.

Tras haber rotado futbolistas en el certamen doméstico, el técnico portugués recupera a su columna vertebral: el zaguero Fabrício Bruno, el volante Lucas Silva y el mediocampista Matheus Pereira, que regresan tras cumplir sus respectivas suspensiones.

Además, podrá contar con el atacante colombiano Néiser Villareal y el lateral Fagner, quienes superaron sus molestias físicas.