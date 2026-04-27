Libertad, en mala racha, recibe a un Independiente del Valle que quiere afianzar liderato

El Gumarelo, además, llega a este partido de la tercera fecha de la Libertadores sin su director técnico, el paraguayo Francisco 'Chiqui' Arce, quien renunció el martes pasado presionado por una campaña irregular en el Torneo Apertura.

Al Libertad le urge un primer triunfo para evitar una despedida anticipada, tras caer por 0-1 como local ante el Rosario Central en la segunda jornada y la derrota por 3-1 en su visita al Universidad Central de Venezuela, tercero del grupo H.

Bajo la dirección interina de Juan Eduardo Samudio, el conjunto paraguayo tomó oxígeno el sábado al conquistar una victoria por 3-2 ante el líder del Apertura, el Olimpia, que lo mantuvo en séptima posición con 24 puntos en 18 presentaciones.

Tras ese triunfo es probable que el técnico repita parte del once titular y recurra a Federico Carrizo, Alexis Fretes y Gustavo Aguilar, los autores de los goles ante el Decano.

En contraste, el Independiente del Valle, vigente campeón de la liga ecuatoriana, venció en Quito por 3-1 a la Universidad Central de Venezuela y empató sin goles con el Rosario Central en la primera jornada de la fase de grupos.

El campeón de la Copa Sudamericana de 2019 y 2022 llegará a Asunción respaldado por un buen presente en el torneo local.

Dirigido por el técnico uruguayo Joaquín Papa, ganó el sábado por 2-1 al Leones del Norte y con 25 puntos se ubicó como líder absoluto de la Liga Pro en Ecuador, en la undécima jornada, con goles de Djorkaeff Reasco y el argentino Matías Perelló.

Con el buen recuerdo de haber conquistado su primer título internacional en Asunción al vencer al Colón en 2019, el Independiente del Valle afronta este desafío con la ilusión de seguir en carrera hacia los octavos de final, contando con jugadores como Jordy Alcívar y el paraguayo Carlos González, entre otros.

El estadio asunceno La Huerta será el escenario del duelo, que está pactado a las 19:00 horas locales (22:00 GMT) y será arbitrado por el colombiano Carlos Betancur Gutiérrez.