Liga de Quito visita a Lanús para afianzarse en la cima del grupo G de la Libertadores

El partido tendrá como escenario el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, comenzará a las 19.00 hora local (22.00 GMT) y será arbitrado por el chileno José Cabero.

La Liga de Quito llega a Buenos Aires con puntaje perfecto y sin goles en contra tras las dos primeras jornadas de la Copa, en las que superó como visitante al Always Ready de Bolivia por 0-1 y como local al Mirassol de Brasil por 2-0.

Por la Liga Pro de Ecuador, el Rey de Copas está lejos de su mejor nivel, ya que sumó hasta ahora catorce puntos en once partidos jugados, en los que no logró resultados consistentes.

El triunfo en el clásico ante Independiente del Valle como visitante por 0-2 del domingo 19 revitalizó a los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes, pero desde entonces apenas empataron con Aucas sin goles y en su visita del sábado a Emelec perdieron 1-0.

Uno de los argumentos para el equipo quiteño es la solidez defensiva, que no se ve en la liga local pero sí aspiran a sostener ante el 'Granate' para esta tercera fecha de la Libertadores , además del buen momento de Janner Corozo, quien suma tres tantos en el torneo local, y el talento del delantero brasileño Deyverson.

Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa, suma tres puntos tras la caída en el debut por la mínima ante Mirassol y la victoria 1-0 ante el conjunto boliviano.

En el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina, el conjunto del entrenador Mauricio Pellegrino sigue buscando alcanzar al menos la cuarta posición que lo clasifique a los cuartos de final, ya que en el grupo A suma 23 puntos tras 15 partidos jugados.

La inconstancia también es un rasgo del 2026 del 'Granate', que festejó en el clásico barrial ante Banfield hace pocos días pero luego cayó ante el débil Gimnasia y Esgrima de Mendoza y empató sin goles con Central Córdoba el último viernes, utilizando a la mayoría de sus jugadores titulares.

El vigente dueño de la Sudamericana cuenta entre sus argumentos ofensivos con la vigencia Eduardo 'Toto' Salvio y la frescura del colombiano Yoshan Valois, quien marcó goles determinantes ante Banfield y Always Ready.

La tabla del grupo G de la Copa Libertadores tiene a Liga de Quito primero con seis puntos, Mirassol y Lanús con tres puntos y Always Ready último sin todavía sumar unidades.