Lookman y Hancko, con el grupo a dos días de recibir al Arsenal

Lookman se entrenó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros, desde las molestias sufridas en la final de la Copa del Rey de hace nueve días contra la Real Sociedad, mientras que Hancko, que ya se ejercitó con el grupo el pasado viernes pero aún no entró en la convocatoria ante el Athletic, ultima su puesta a punto de un esguince de tobillo que lo ha apartado de los últimos cinco choques de su equipo.

Listo Julián Alvarez, también con el grupo y que confirmó que está “al cien por ciento”, y con la posibilidad de que el extremo nigeriano y el defensa eslovaco estén a disposición para este miércoles, las únicas dos bajas del entrenamiento y para el partido contra el Arsenal, a día de hoy, son Pablo Barrios y José María Giménez, que se recuperan de sendas lesiones musculares.