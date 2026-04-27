Sorloth: “La presión es un privilegio”

“Yo pienso que la presión es un privilegio, porque significa que lo hemos hecho muy bien como equipo”, proclamó el delantero noruego, en la rueda de prensa previa al entrenamiento vespertino del conjunto rojiblanco en el Centro Deportivo de Majadahonda.

“Siempre quise jugar este tipo de partidos cuando vine. Es un gran honor. Siempre quieres jugar el partido perfecto. Éstos son los partidos que quieres jugar, los grandes partidos, contra un equipo realmente bueno. Intento no pensar demasiado a quién me enfrento, al tipo de centrales, sino me centro en mí. Será un gran partido y lo espero con ganas”, dijo.

Ni él ni sus compañeros piensan en quién es el favorito. “Lo más importante es ganar el partido. No pensamos en si somos favoritos o no. Nos centramos en nosotros, en lo que vamos a hacer. Eso es lo más importante. Desde fuera siempre se pondrán favoritos”, apuntó el atacante, cuyo equipo se siente “muy bien” y espera obtener el triunfo.

No se enfada Sorloth cuando es suplente. “Tenemos muchos partidos durante la temporada. Hablábamos de que tengo más de cien partidos con este equipo. Jugamos muchísimos partidos, con lo que la rotación es casi obligatoria. Al mismo tiempo, por supuesto que siempre quieres jugar. Jugaría 90 minutos en cada partido”, afirmó.

“Todos los jugadores quieren hacerlo, pero, cuando estás fuera del once, tienes que pensar en el equipo para ayudar y dar lo mejor de ti”, continuó.

El atacante también destacó que está “feliz” por el partido de Álex Baena contra el Athletic Club. “Me alegré mucho por él, porque sé más que nadie las cosas que puede hacer en el campo. Puede ser difícil adaptarse al juego del Atlético, pero lo conozco muy bien desde el Villarreal y fue una asistencia increíble”.