El Brighton presenta el primer estadio en Europa solo para un equipo femenino

"Es un proyecto emocionante", dijo la directora de la sección femenina del club, Zoe Johnson.

Está previsto que este nuevo estadio esté finalizado para la temporada 2030-2031 y se situará en los alrededores del Amex Stadium, donde juega el Brighton masculino. Ambos estarán conectados por un puente.

"Es un proyecto pionero en el Reino Unido y en Europa y será uno de los únicos tres que hay en el mundo dedicados a un equipo femenino. Es algo por lo que nos han preguntado constantemente y en lo que hemos trabajado para llegar a este punto. Nos va a ayudar para alcanzar nuestras ambiciones de competir de forma regular tanto a nivel doméstico en la 'Women's Super League' como también en las competiciones europeas", añadió Johnson.

El Brighton también confía en que esta iniciativa permita a las jugadoras acceder a la experiencia de un estadio de alta categoría desde etapas tempranas de su formación, además de que se estimulará una mayor asistencia de familias y niños con zonas especiales para ellos.

Tony Bloom, dueño del club, aseguró que esta inversión refuerza la proyección a largo plazo del equipo femenino y demuestra que es esencial tanto para la ciudad como para el crecimiento del deporte.

"Esto nos va a permitir atraer más talento de élite, mejorar el desarrollo de nuestras futbolistas y que crezca nuestra base de aficionados", destacó.

A día de hoy, solo hay dos equipos femeninos, además del Brighton, en el mundo que tengan o vayan a tener un estadio para ellos, ambos en Estados Unidos. El Kansas City, que lleva dos años jugando en el CPKC Stadium, y el Denver Summit, que inaugurará el suyo en 2028.

El crecimiento del fútbol femenino en Inglaterra ha aprovechado la ola de la conquista de la Eurocopa en 2022 para multiplicar la inversión en diferentes ámbitos y para aumentar su apoyo, con medidas como la que tomó el Chelsea de cara a la próxima temporada, cuando disputará todos sus partidos ligueros en Stamford Bridge, con capacidad para unas 40.000 personas.

De este modo, las 'Blues', que siguieron el ejemplo del Arsenal, que ya hizo lo mismo esta campaña, pasan de jugar en Kingsmeadow, en un campo con capacidad para algo más de 4.000 espectadores, a uno de los estadios más emblemáticos de Londres.

Además, los equipos femeninos de la 'Women's Super League' también han sido pioneros al desmarcarse de la imitación de las equipaciones de sus homólogos masculinos, al permitir a las futbolistas vestir pantalones de color oscuro para evitar problemas relacionados con la menstruación.