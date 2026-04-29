Bélgica lanza "Kiss the Grass", su himno para el Mundial de fútbol

"Con cuerdas épicas, una línea de bajo vibrante y una batería poderosa, combinadas con partes de guitarra oníricas, la canción crea una atmósfera única, casi surrealista", describe la federación el tema de algo más de tres minutos (https://www.youtube.com/watch?v=e3izdZJRcKA).

La canción que arropará a Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Jérémy Doku esconde un guiño al tema "Allez Allez", del grupo funk de los años ochenta del mismo nombre, cuyo cantante y bajista fue Serge Van Laeken, padre de Roméo Elvis.

Además, el diseño gráfico que sirve como portada de la canción hace referencia al surrealismo del pintor belga René Magritte, imaginario presente también en la nueva equipación de visitante de los Diablos Rojos.

"Más que un simple himno, la canción encarna una ambición compartida", afirmó en un comunicado la federación, que añadió que con la canción busca "unir a toda una nación detrás de los Diablos Rojos mientras se preparan para brillar este verano en el escenario mundial".

Bajo la batuta del seleccionador francés Rudi Garcia, Bélgica debutará en el Mundial el 15 de junio con su primer partido de grupo en Seattle frente a Egipto. Después se medirá a Irán y Nueva Zelanda.