El español Carles Martínez Novell dejará el banquillo del Toulouse a final de temporada

"Gracias a su dedicación diaria, sus cualidades humanas y su experiencia, ha contribuido en gran medida al progreso del club a lo largo de las temporadas", indicó el conjunto de la ciudad del sur de Francia.

El español venía de ganar la la Copa de Francia en 2023 como segundo entrenador cuando fue nombrado técnico principal del primer equipo la temporada siguiente.

Hasta la fecha, suma 118 partidos en todas las competiciones al frente del equipo.

"Tras tres años maravillosos en el Toulouse Football Club, hemos decidido separarnos al final de esta temporada. Ha sido un gran honor representar a este club, aprender sus valores y compartirlos, y formar parte de su evolución", expresó Martínez Novell en el comunicado.

El entrenador de 41 años agradeció a toda la plantilla y al equipo directivo su confianza y los "momentos inolvidables" compartidos, así como a la hinchada del Toulouse por su "apoyo constante"

"Me voy con recuerdos increíbles que permanecerán grabados para siempre. De pie. Siempre", recalcó Martínez Novell.

Por el momento no se conoce quién será el sucesor del técnico catalán, quien entre sus hazañas al frente del banquillo en Toulouse deja una recordada victoria europea contra el Liverpool, en noviembre de 2023, por 3-2.